Grace siegt in Sun City ++ Wiesberger auf Platz 19

Der Südafrikaner Branden Grace hat bei seinem Heim-Golfturnier in Sun City das bessere Ende für sich gehabt. Mit dem Gesamtscore von 277 Schlägen (11 unter Par) setzte sich der 29-Jährige vor dem Schotten Scott Jamieson (278) und dem Franzosen Victor Dubuisson (279) durch, die an den Vortagen geführt hatten. Auftakt-Spitzenreiter Bernd Wiesberger landete an der 19. Stelle.