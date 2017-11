Hamilton aus der Box auf Rang vier! Vettel siegt

Sebastian Vettel hat in Brasilien einen großen Schritt hin zum Vizeweltmeister-Titel in der Formel 1 gemacht! Der Ferrari-Star gewann am Sonntag in Interlagos vor Pole-Setter Valtteri Bottas im Mercedes, den er gleich am Start überholt hatte, und seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen. Dahinter folgten der aus der Boxengasse gestartete Mercedes-Weltmeister Lewis Hamilton und Max Verstappen im Red Bull. Vettel feierte seinen fünften Saisonsieg, den ersten seit Ende Juli in Ungarn. "Es war hart in den letzten Wochen, das tut dem Team hier und in Maranello gut", sagte der Deutsche.