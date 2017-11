Marc Marquez zum vierten Mal MotoGP-Weltmeister

Eigentlich hätte Marquez im letzten Saisonrennen in Valencia bereits ein elfter Rang genügt. Der 35-fache GP-Sieger riskierte aber trotz des vor dem letzten Rennen praktisch schon fixierten Titels alles. Kurz nachdem er die Führung vom Franzosen Zarco übernommen hatte, geriet der Top-Pilot in Sturzgefahr, sein Oberschenkel streifte in extremer Seitenlage die Fahrbahn. "Ich habe in Kurve eins den Bremspunkt verpasst, war zu spät dran, habe mich aber irgendwie gerettet", erklärte Marquez.