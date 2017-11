Mütter mit Kinderwägen am Zebrastreifen erfasst

Samstagabend um 17.50 Uhr fuhr ein 61-Jähriger aus Enns mit dem Pkw in seiner Heimatstadt auf der Landesstraße 568 in Fahrtrichtung Ennsdorf/Kronstorf. An der Kreuzung mit der Stadlgasse bog der Lenker ab und übersah, dass zwei Frauen mit ihren Kinderwägen den Zebrastreifen querten. Der Lenker erfasste die beiden 31-jährigen Frauen - und ihre Kinderwägen wurden umgestoßen. In der Folge wurden die zwei Mütter und ihre jeweils einjährigen Kinder verletzt und zur weiteren Abklärung von der Rettung Enns in ein Krankenhaus nach Linz gebracht.