Pkw erfasst Frauen samt Kinderwägen am Schutzweg

Dramatische Szenen haben sich am Samstagnachmittag in Oberösterreich abgespielt. Ein 61 Jahre alter Autofahrer übersah in Enns zwei Frauen, die gerade mit ihren beiden Kindern im Buggy die Straße auf dem Zebrastreifen überquerten, und stieß sowohl die Frauen als auch die Kinderwägen nieder. Beide Mütter sowie die zwei Einjährigen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.