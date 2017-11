Reisen wie ein Scheich: Emirates zeigt 777-Kabinen

HD-Displays ersetzen das Fenster

Interessantes Detail: Selbst, wenn die Luxuskabine gar nicht am Flugzeugfenster, sondern mittig im Jet platziert ist, haben die Passagiere trotzdem beste Aussichten nach draußen. Laut Emirates hat man in solchen Fällen kurzerhand die Fenster durch hochauflösende Displays ersetzt, auf denen ein Livebild von draußen eingespielt wird.

Obwohl die Fluglinie bei der Einrichtung der Luxuskabinen keine Kosten und Mühen gescheut hat, werden wohl nur wenige Reisende tatsächlich in den Genuss kommen, so elitär zu reisen. Nicht nur wegen der zu erwartenden Ticketpreise, sondern vor allem, weil es pro 777-Jet nur sechs Luxuskabinen gibt. Immerhin sollen auch noch Business- und Economy-Class-Reisende in das Flugzeug passen.

Virtueller Rundgang durch die Luxuskabine

Wer sich selbst ein Bild vom neuen Luxus in den Emirates-Jets machen will, kann - zumindest virtuell - schon einmal in den Kabinen probesitzen. Einfach hier klicken und schon reisen Sie im Browser wie ein reicher Wüstensohn. Noch mehr Eindrücke von der Dubai Air Show sehen Sie hier im Video: