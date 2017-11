Zwei Tote bei Verkehrsunfällen in der Steiermark

Verkehrsunfälle haben am Samstag sowie am Sonntag in der Steiermark je einen Toten gefordert. Ein 21-jähriger Lenker wurde auf der A9, der Pyhrnautobahn, überfahren, als er ein totes Reh von der Straße bringen wollte. Zudem erlag ein 57-jähriger Autofahrer bei einer Frontalkollision im Bezirk Voitsberg - offenbar ausgelöst durch Sekundenschlaf - seinen schweren Verletzungen.