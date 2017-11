ÖSV-Debakel zum Auftakt: Kein Läufer unter Top Ten

"Ich bin sehr glücklich, ich habe das hier sehr genossen. Es war cool, Felix fahren zu sehen", streute Kristoffersen dem Konkurrenten Blumen. Die ÖSV-Herren indes verließen den Zielraum mit hängenden Köpfen. Der Vorjahreszweite Matt kämpfte im ersten Lauf bei einer Welle ("Bisserl schneller hingekommen als erwartet") erfolgreich gegen den Ausfall, ließ aber viel Zeit liegen. Halbzeitrang neun konnte er nicht halten. "Das war kein gutes Skifahren", meinte der Tiroler.

Auch Schwarz verlor ein paar Ränge. "Ich habe mir vorgenommen, zu attackieren, das ist oben halbwegs gelungen, im Steilhang bin ich zu weite Wege gefahren." Der aus einer Verletzung zurückgekehrte Christian Hirschbühl landete auf Rang 20, Marc Digruber und der rasant unterwegs gewesene Manuel Feller schieden im zweiten Durchgang aus. "Der Speed passt", versuchte Feller das Positive mitzunehmen.

Dominik Raschner (44.) und Simon Rueland (54.) hatten die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasst, Johannes Strolz schied in Lauf eins aus.

Ergebnis:

1. Felix Neureuther (GER) 1:42,83

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:43,20 +00,37

3. Mattias Hargin (SWE) 1:43,28 +00,45

4. Daniel Yule (SUI) 1:43,37 +00,54

. Luca Aerni (SUI) 1:43,37 +00,54

6. Loic Meillard (SUI) 1:43,54 +00,71

7. Sebastian-Foss Solevaag (NOR) 1:43,58 +00,75

8. Alexis Pinturault (FRA) 1:43,71 +00,88

9. Manfred Mölgg (ITA) 1:43,73 +00,90

10. Reto Schmidiger (SUI) 1:43,76 +00,93

11. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:43,78 +00,95

12. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:43,79 +00,96

13. Marco Schwarz (AUT) 1:43,92 +01,09

14. Michael Matt (AUT) 1:43,96 +01,13

15. Fritz Dopfer (GER) 1:44,13 +01,30

. Leif Kristian Haugen (NOR) 1:44,13 +01,30

17. Marcel Hirscher (AUT) 1:44,15 +01,32

18. Stefano Gross (ITA) 1:44,17 +01,34

19. Marc Rochat (SUI) 1:44,27 +01,44

20. Christian Hirschbühl (AUT) 1:44,33 +01,50

21. Julien Lizeroux (FRA) 1:44,42 +01,59

. Erik Read (CAN) 1:44,42 +01,59

23. David Chodounsky (USA) 1:44,44 +01,61

24. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:44,52 +01,69

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Manuel Feller (AUT), Marc Digruber (AUT), David Ryding (GBR), Andre Myhrer (SWE), Jonathan Nordbotten (NOR), Linus Straßer (GER)