Wetter: Nach dem Regen kommt jetzt der Frost

Der Hochdruckeinfluss dauert am Donnerstag an, damit bleibt es großteils recht sonnig. Frühnebelfelder lösen sich bald auf, vor allem von Vorarlberg bis ins westliche Oberösterreich werden die Nebelfelder aber hartnäckiger. Einzig von Kärnten bis zum Burgenland und teils auch im östlichen Niederösterreich ziehen tagsüber vermehrt ein paar Wolkenfelder durch. Es bleibt weiterhin trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig, im oberösterreichischen Donauraum teils auch lebhaft aus östlichen Richtungen. Frühtemperaturen liegen bei minus acht bis plus drei Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei drei bis zehn Grad.

Am Freitag überwiegt ebenfalls mit hohem Luftdruck der freundliche Wettercharakter, vor allem im Osten und Süden steigt aber die Neigung zu hartnäckigem Nebel oder Hochnebel an. Von Westen treffen tagsüber hohe Wolken ein. Der Wind weht weiterhin meist nur schwach aus Ost bis Süd. Frühtemperaturen erreichen nur minus acht bis plus fünf Grad, am mildesten bleibt es bei mehr Wolken im Südosten. Tageshöchsttemperaturen sind bei fünf bis zehn Grad erreicht.