Toto Wolff: „Als sei ein Bürgerkrieg ausgebrochen“

Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf einen Minibus des Mercedes-Teams sind die Sicherheitsmaßnahmen rund um die Formel-1-Rennstrecke in Sao Paulo drastisch erhöht worden. "Die Polizei wird mit schwerer Verstärkung für den Rest (der Veranstaltung) im Einsatz sein", teilte der Automobil-Weltverband (FIA) mit. Die Zahl der Sicherheitskräfte hatte sich bereits am Samstag spürbar erhöht. "Es sah aus, als sei Bürgerkrieg ausgebrochen, so viel Polizei war unterwegs, als wir zur Strecke kamen", berichtete Mercedes-Teamchef Toto Wolff am Samstagabend.