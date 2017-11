Bader: „Mir ist egal, wie alt ein Spieler ist“

"Krone": Ihr Fazit nach dem Turnier in Innsbruck dürfte ein positives sein?

Roger Bader: Von der Leistung her sicher. Wir waren bei der Niederlage nach Verlängerung gegen Norwegen auf Augenhöhe, haben Südkorea beim 8:3-Sieg dominiert und gegen Dänemark nach ausgeglichenen 40 Minuten im letzten Drittel ganz klar den Ton angegeben. Schade, dass es am Ende nicht zum Turniersieg gereicht hat.

Beeindruckend war auch, wie die zahlreichen jungen Spieler in Innsbruck frech drauf los spielten.

Ich habe Wertschätzung für diese Spieler, hatte sie bereits in der U20. Es ist einfach notwendig, diese Spieler einzubauen. Weil wir im Nationalteam nicht nur kurz-, sondern auch mittel- und langfristig denken müssen. Wir bereiten uns auf die A-WM 2018 in Dänemark vor, bauen aber gleichzeitig eine Mannschaft auf, die sich für die Olympischen Spiele 2022 qualifizieren kann. Es kann sein, dass von den jungen Spielern nur einer oder zwei die WM 2018 machen werden, aber ich bin überzeugt, dass mehrere von ihnen das Gros der Mannschaft in einigen Jahren bilden werden.

Team-Debütant Dominic Zwerger hat in Innsbruck gleich getroffen, zählt nun wohl auch zum Kandidaten-Kreis für die A-WM.

Das tut für mich grundsätzlich jeder. Wenn etwas typisch ist für meine Amtszeit der ersten zwölf Monaten, dann ist es die Verjüngerung der Mannschaft und ein Verbreitern des Kaders. Ich habe alte Zöpfe abgeschnitten, in dem ein Spieler nicht nur auf Grund seines Namens gesetzt ist. Ich hab geschaut, was braucht es für Qualitäten, Schnelligkeit und Tempo. Ich weiß, dass junge Spieler viel mehr leisten können, wenn man ihnen die Gelegenheit gibt. Trotzdem brauchen wir die erfahrenen Spieler bei der WM, wir werden sie auch 2018 haben, auf die gute Mischung kommt es an.