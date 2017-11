Mann bei Raubversuch mit Schlagstock attackiert

Ein 22-Jähriger ist am Samstagabend von drei 18-Jährigen in Hallein (Salzburg) überfallen worden. Der Student weigerte sich, Geld herzugeben. Daraufhin wurde er mit einem Schlagstock angegriffen. Das Opfer flüchtete in ein Lokal, worauf ihm die drei folgten und ihm mit Händen ins Gesicht schlugen. Das Trio konnte nach kurzer Fahndung festgenommen werden.