„Will mein Leben wieder selbst in die Hand nehmen“

Seit 2009 werden bei der "Life goes on Gala" Menschen ausgezeichnet, die Außergewöhnliches geleistet haben und das trotz schwerer Schicksalsschläge. Heuer hat sich dabei im Wiener Rathaus gezeigt, dass auch die heimische Prominenz nicht vor persönlichen Rückschlägen sicher ist. So zum Beispiel Ski-Darling Michi Dorfmeister, deren Ex-Partner Andreas P. im vergangenen Sommer mit Millionenbetrug aufgeflogen ist. Wie sich die Ex-Sportlerin vom Schock erholt, das verrät sie diesmal bei Adabei-TV.