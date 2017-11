Thiem in London: Mit der U-Bahn ins „Theater“

Eineinhalb Stunden hätte die Fahrt mit dem offiziellen Spieler-Shuttle in die Heimstätte der "Three Lions" gedauert, da rümpfte Österreichs Tennisstar die Nase. "Zu viel Stau in London, wir nehmen lieber die U-Bahn."

Fußballfan Thiem

So dauerte der Trip von der Westminster Station zum Wembley Park gerade einmal 25 Minuten, umso glücklicher nahm Dominic kurz drauf auf der noblen VIP-Tribüne Platz. "Keine Frage", lächelte er, "toll! Aber das brauche ich eigentlich gar nicht. Ich sitze auch gerne in der Kurve hinter dem Tor." Wie zum Beispiel heuer im April im Dortmunder Fan-Sektor in der Champions League in Monaco - oder mit einer 20-Euro-Karte in der deutschen Bundesliga in Berlin bei Hertha gegen Gladbach.

0:0 im Fußball-Klassiker, wenig Stimmung auf den Rängen, der Lichtenwörther war dennoch begeistert. "Dieses Stadion ist wie ein Theater, ich hab hier letztes Jahr schon Englands Sieg gegen Schottland miterlebt", saugte er die Atmosphäre auf, "auch wenn hier alles erneuert wurde, spürt man förmlich überall die Tradition. Fußball pur!"

Training mit Murray

Britisch ging es auch am Samstag beim Training in der O2-Arena zu. Thiem spielte zwei Stunden lang mit dem ehemaligen Weltranglisten-Ersten Andy Murray. Der 30-Jährige arbeitet nach seiner Hüftverletzung am Comeback, verpasste aber die Qualifikation für das Saisonfinale der besten acht Spieler.