Irland nimmt Remis aus Dänemark mit ins Rückspiel

Dänemark und Irland haben nach wie vor alle Chancen auf ein Ticket für die Fußball-WM 2018 in Russland! Die beiden Teams trennten sich am Samstagabend in Kopenhagen im Qualifikations-Play-off-Hinspiel torlos. Die Entscheidung fällt am Dienstag in Dublin. Irland hatte als Zweiter der Österreich-Gruppe das Play-off erreicht.