Suljovic startet mit Sieg in Grand-Slam-Turnier

Mensur Suljovic ist am Samstag erfolgreich in den Grand Slam of Darts in Wolverhampton gestartet. Der 45-jährige Wiener gewann sein Auftaktspiel in der Gruppe G gegen Mark McGeeney mit 5:2 und führt damit die Tabelle vor Michael Smith an, der seine erste Partie gegen James Wilson 5:3 gewann. Alle drei Suljovic-Gegner sind Engländer, am Sonntag kommt es zum Duell der beiden siegreichen Akteure.