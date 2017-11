Marokko & Tunesien holen letzte WM-Tickets Afrikas

Die Elfenbeinküste hätte im direkten Duell einen Sieg benötigt um sich doch noch zum vierten Mal in Folge für die WM zu qualifizieren. Nabil Dirar (25.) und Kapitän Medhi Benatia (30.) machten die Hoffnungen der "Elefanten" aber schon vor der Pause zunichte. Marokko ist zum ersten Mal seit 1998 und zum fünften Mal insgesamt bei einer Weltmeisterschaft vertreten.

Tunesien begnügte sich gegen Libyen mit einem Remis, das für den Aufstieg genug war und ist ebenfalls zum fünften Mal bei einer WM dabei. Dem Kongo half ein verdienter 3:1-Heimsieg gegen Guinea zum Abschluss nichts mehr. Zuvor hatten sich aus Afrika bereits Ägypten, Nigeria und Senegal ihr WM-Ticket gesichert.

Salzburgs Daka trifft bei Sambias 2:2 gegen Kamerun

Patson Daka trug sich indes beim 2:2-Remis von Sambia gegen Kamerun in der WM-Qualifikation in die Schützenliste ein. Der 19-jährige Stürmer von Red Bull Salzburg und dem FC Liefering brachte sein Team in Ndola in der 26. Minute mit 1:0 in Führung. Daka spielte durch, sein Klubkollege Enock Mwepu wurde in der 85. Minute ausgetauscht.

Beide Teams hatten schon zuvor keine Chance mehr auf ein WM-Ticket gehabt. Beim Auswärts-0:0 von Mali bei Gabun, den Nachzüglern in der Gruppe C, in Franceville spielte aufseiten der Gäste Diadie Samassekou über die volle Zeit, Amadou Haidara - beide ebenso von Red Bull Salzburg - kam ab der 71. Minute zum Zug.