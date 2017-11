Kühner reitet bei Championat von München zum Sieg

Der für Österreich startende Max Kühner hat am Samstag das Championat von München gewonnen. Der am Starnberger See lebende Springreiter setzte sich am Samstag im Stechen im Sattel von Cielito Lindo in der Olympiahalle dank des schnellsten fehlerfreien Rittes durch. Hinter dem 43-Jährigen kamen der Deutsche Felix Haßmann mit Balzaci und der Italiener Emanuele Gaudiano mit Chalou auf die Plätze.