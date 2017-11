AK-Wintersportbörse: Toller Tag für Schnäppchen

Sicherheitsexperten auf der AK-Wintersportbörse

Ebenfalls vor Ort sind die Experten der AUVA, bei denen Skihelme und Rückenprotektoren um die Hälfte des Normalpreises gekauft werden können. Alle Besucher haben zudem die Möglichkeit, Skier und Skischuhe vom Skiverleih "Schi Pepi" aus Arnoldstein auf Tauglichkeit und Sicherheit prüfen zu lassen.

Die Sportbörse hat noch am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet und macht dann in Klagenfurt am Wörthersee Station.

Christian Spitzer, Kärntner Krone