Blitz-Unfall von Hamilton im Brasilien-Qualifying

Weltmeister Lewis Hamilton ist am Samstag im Qualifying für den Grand Prix von Brasilien in Sao Paulo schon nach wenigen Minuten durch einen krassen Unfall ausgeschieden! Der Mercedes-Pilot, dessen Teamkollege Valtteri Bottas später immerhin die Polepoisition holte, rutschte in einer Kurve mit hoher Geschwindigkeit von der Strecke und prallte in die Reifenstapel-Streckenbegrenzung.