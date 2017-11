Toro Rosso kritisiert Verlässlichkeit von Renault!

Man dürfe nicht vergessen, dass das Renault-Werksteam in der WM-Wertung mit Toro Rosso um die bessere Platzierung kämpfe, hieß es in der Aussendung des Rennstalls von Teamchef Franz Tost. Renault liegt vor dem vorletzten Saisonrennen in Brasilien nur fünf Punkte hinter Toro Rosso an siebenter Stelle.