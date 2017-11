Marquez holt in Valencia trotz Sturz Pole-Position

Honda-Fahrer Marc Marquez nimmt am Sonntag in Valencia das 18. und letzte Saisonrennen in der MotoGP-Klasse (14 Uhr) von der Pole-Position in Angriff. Hinter dem WM-Leader aus Spanien, der sich trotz eines Sturzes zum achten Mal in dieser Saison die beste Startposition sicherte, komplettieren der Franzose Johann Zarco und der Italiener Andrea Iannone die erste Reihe.