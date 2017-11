Nina Proll: Aber da war ja noch ein Film …

"Eine Frau, die selbstbestimmt durchs Leben geht"

Warum ausgerechnet jetzt? "Weil ich das Gefühl hatte, dass mir nicht das angeboten wurde, was ich gerne spielen würde. Ich wollte eine Frau zeigen, die absolut selbstbestimmt durchs Leben geht. Meine Rolle ist anfangs ja eine kapriziöse, divenhafte und exaltierte Schauspielerin, die ihr Umfeld drangsaliert. Erst durch ihr Scheitern wird sie zu einem sympathischen, liebenswerten Menschen, der sich darüber Gedanken macht, was sie in ihrem Beruf und ihrem Leben will. Das große Thema ist Liebe und Selbstliebe."

Ob die Geschichte autobiografisch ist? "Das Scheitern und Wiederaufstehen und die Vater-Tochter-Beziehungen auf jeden Fall. Es ist eine Liebeserklärung an meinen Vater, der mir ein unverkrampftes Verhältnis zum anderen Geschlecht ermöglicht hat. Und wenn der Film einen kleinen Beitrag leistet, dass Männer und Frauen besser auf einander zugehen, dann hat sich die Arbeit gelohnt." Wünschenswert, bei den aktuellen Debatten …

Kálmán Gergely, Kronen Zeitung