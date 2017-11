Neymar bricht bei Pressekonferenz in Tränen aus

Emotionen pur: Die volle Rückendeckung von Teamchef Tite hat den brasilianischen Superstar Neymar am Freitag zu Tränen gerührt! Bei der Pressekonferenz nach dem 3:1-Erfolg in Lille gegen Japan dementierte Neymar zunächst Gerüchte über Probleme bei seinem Klub Paris St.-Germain, ehe er von Tite gelobt wurde und mit Tränen in den Augen den Raum verließ.