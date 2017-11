Philippinische Armee tötet 600 Islamisten

"Wir eliminieren IS-Führer gezielt"

Dureza warnte IS-Anhänger davor, nach den militärischen Niederlagen im Nahen Osten nun die Philippinen als Rückzugsraum zu betrachten. "Wir eliminieren IS-Führer gezielt", sagte er. Zugleich kündigte er verstärkte Anstrengungen um mehr Rechte für Muslime im Süden des Landes an, um eine "historische Ungerechtigkeit zu beseitigen, denn darin liegt die Wurzel des Terrors".

Marawi - etwa 800 Kilometer südlich von Manila auf der Insel Mindanao gelegen - ist eine mehrheitlich muslimische Stadt; die Filipinos sind ganz überwiegend katholisch. Islamisten hatten die Stadt am 23. Mai angegriffen. In dem Konflikt starben mehr als 1000 Menschen, rund eine halbe Million Einwohner mussten ihr Zuhause verlassen. Ein Großteil Marawis liegt in Trümmern.