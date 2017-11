Vlhova gewinnt ++ Brunner mit Traumlauf in Top Ten

Truppe passierte ein Missgeschick vor dem Start, sie hatte im Athletenzelt irrtümlich die Handschuhe von Kollegin Brunner eingepackt und musste diese tapen, damit sie nicht rausrutscht. "Das war ein bisschen blöd, oft könnt' ich mir selbst eine reinhauen", war die Kärntnerin streng mit sich. Der Vorfall habe sie drausgebracht und als sie in den Lauf reingefunden habe, habe sie sich dann "billig hinten reingesetzt". Die Handschuhe schafften es aber noch rechtzeitig wieder an den Start und taten vorgewärmt bei Brunner gute Dienste.

Das Ergebnis:

1. Petra Vlhova (SVK) 1:49,98 Minuten

2. Mikaela Shiffrin (USA) +0,10 Sekunden

3. Wendy Holdener (SUI) +1,35

4. Frida Hansdotter (SWE) +2,17

5. Melanie Meillard (SUI) +2,58

6. Lena Dürr (GER) 2,78

7. Anna Swenn-Larsson (SWE) +3,18

8. Stephanie Brunner (AUT) +3,20

9. Ana Bucik (SLO) +3,26

10. Marie-Michele Gagnon (CAN) +3,48

11. Michaela Kirchgasser (AUT) +3,52

12. Katharina Huber (AUT) +3,57

13. Mina Fürst Holtmann (NOR) +3,75

14. Emelie Wikström (SWE) +3,78

15. Michelle Gisin (SUI) +3,95

16. Denise Feierabend (SUI) +3,96

17. Maren Skjöld (NOR) +3,98

17. Marusa Ferk (SLO) +3,98

17. Laurence St-Germain (CAN) +3,98

20. Maren Wiesler (GER) +3,99

21. Resi Stiegler (USA) +4,15

22. Manuela Mölgg (ITA) +4,23

23. Katharina Gallhuber (AUT) +4,27

24. Carmen Thalmann (AUT) +4,39

25. Estelle Alphand (SWE) +4,41

26. Nastasia Noens (FRA) +4,49

27. Erin Mielzynski (CAN) +4,53

28. Chiara Costazza (ITA) +4,55

29. Martina Dubovska (CZE) +4,63

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert u.a.: 31. Katharina Liensberger (AUT) - 33. Ricarda Haaser (AUT) - 35. Julia Grünwald (AUT)

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Katharina Truppe (AUT), Bernadette Schild (AUT), Marina Wallner (GER)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Nina Haver-Löseth (NOR)