Baby in Mexiko wiegt 28 Kilo – Lebensgefahr

Die Gründe für Luis' enorme Gewichtszunahme sind unklar. Er befindet sich aber in medizinischer Behandlung der mexikanischen Ärztin und Ernährungsspezialistin Silvia Orozco, die sich nach Berichten über Luis bei der Familie gemeldet hatte. Leber, Lunge und Herz des Kleinen seien "verfettet", so die Ärztin. "Sein Leben ist in Gefahr, aber wir hoffen, dass wir ihm helfen können." Möglicherweise leide er unter einer Hormon- und Schilddrüsenstörung, die behandelbar sei.