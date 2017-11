Ingrid Felipe wird grüne Tiroler Spitzenkandidatin

Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe wird die Tiroler Grünen trotz des grünen Debakels bei der Nationalratswahl in die Landtagswahl am 25. Februar führen. Die rund 200 Delegierten kürten sie bei der 44. Landesversammlung am Samstag in Igls mit 79,06 Prozent der Stimmen zur Spitzenkandidatin.