eBundesliga: Am 8. Dezember fällt die Entscheidung

Die ersten Final-Tickets in der Debüt-Saison der krone.at-eBundesliga sind vergeben. Aus insgesamt 5.974 angemeldeten Spielern haben sich im Rahmen der Online-Qualifikation zunächst 800 FIFA-Spieler für die zehn Klub-Events qualifiziert. Diese traten in den vergangenen zwei Wochen in den Räumlichkeiten der Bundesliga-Klubs gegeneinander an. Das große Final-Event findet am 8. Dezember im Studio 44 in Wien statt.