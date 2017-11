Felssturz in Tirol: „Als würde Sturm losbrechen!“

"Ich habe um 22.06 Uhr den Notruf abgesetzt", berichtet Blunder im "Krone"-Interview: "Ich war gerade in der Küche, als ich das Tosen wie vor einem schweren Gewitter im Sommer wahrnahm. An ein Erdbeben habe ich nie gedacht. Als ich auf die Terrasse ging, sah ich schon, was passiert war: Der Duxer Weg ist mit Laternen ausgeleuchtet, es lagen riesige Felsblöcke auf dem Weg."

Andere Kufsteiner berichteten von einer enormen Lärmentwicklung und von einer großen Erschütterung. Feuerwehr und Polizei sperrten das Gebiet sofort ab, die Bergrettung suchte zum Glück vergeblich nach möglichen Opfern.