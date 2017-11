Somalia: IS-Ableger gewinnt massiv an Kämpfern

Von geschätzt wenigen Dutzend Mitgliedern im Jahr 2016 sei die Gruppe inzwischen auf bis zu 200 Kämpfer gewachsen. Laut einer Auswertung von Telefonverbindungen halte Mumin Kontakt mit einem IS-Vertreter im Jemen, der als Mittelsmann zu ranghohen IS-Anführern im Irak und in Syrien diene. Die Gruppe in Somalia habe sowohl Befehle als auch Geld vom IS in den beiden Ländern erhalten, heißt es in dem Bericht.