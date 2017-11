Österreich fertigt Südkorea klar mit 8:3 ab

Die Österreicher erwiesen sich in den ersten zwei Dritteln im Angriff als sehr effektiv, gegen die alles andere als sattelfeste Abwehr der Koreaner hatten sie aber auch oft leichtes Spiel. "Wir hatten mehr Zeit als gegen die Norweger und das haben wir ausgenützt", meinte Kapitän Thomas Hunderpfund, der im Powerplay das 6:1 (34.) und auch das 8:3 (45.) erzielte. Brian Lebler gelang in Unterzahl das 7:1 (39.), ein zweistelliges Resultat schien möglich. Doch in der Folge leisteten sich die Gastgeber einige Fehler.

Die flinken Asiaten, die mehr als ein halbes Dutzend eingebürgerte Nordamerikaner in ihren Reihen haben, nützten das zu zwei weiteren Treffern (40., 41.) gegen Goalie David Madlener, der diesmal anstelle von David Kickert zum Einsatz kam. Letzter Gegner des jungen ÖEHV-Teams ist am Samstag (17.30 Uhr) mit Dänemark ein weiterer A-WM-Teilnehmer. Die Dänen haben gegen Südkorea mit 7:4 und am Freitag gegen Norwegen mit 2:0 gewonnen.

Das Ergebnis:

Österreich - Südkorea 8:3 (4:1, 3:1, 1:1)

TWK-Arena Innsbruck

Tore: Ganahl (6., 8., 28.), S. Ulmer (11.), Woger (19.), Hundertpfund (34./PP, 45.), Lebler (39.) bzw. Kim K. (1.), Cho (40./PP), Kim S. (41.)

Strafminuten: je 6

Österreich: Madlener - Kragl, Kirchschläger; Hofer, Hundertpfund, Lebler - St. Ulmer, Strong; Woger, Komarek, Ganahl - Schnetzer, Lindner; M. Ulmer, Oberkofler, Zwerger - Duller, Hackl; Hartl, Fischer, Wukovits