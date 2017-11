1:3! ÖFB-U21-Team mit bitterer Pleite gegen Serben

Österreichs U21-Nationalteam hat im Kampf um ein EM-Ticket den nächsten Rückschlag kassiert! Die Mannschaft von Teamchef Werner Gregoritsch verlor am Freitagabend in der BSFZ-Arena in Maria Enzersdorf gegen Serbien 1:3 und damit zum bereits zweiten Mal im vierten Spiel. Mit sechs Punkten ist die ÖFB-Auswahl in der Gruppe 7 nur Vierter, auf Leader Serbien fehlen schon sechs Zähler. Etwas mehr als ein Monat nach dem 0:1 in Russland am 6. Oktober setzte es auch gegen den zweiten großen Konkurrenten aufgrund von Gegentreffern von Aleksandar Lutovac (30.), Luka Jovic (87./Elfmeter) und Luka Ilic (91.) eine knappe Niederlage. ÖFB-Kapitän Konrad Laimer hatte in der 80. Minute das 1:1 erzielt.