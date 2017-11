DIESER Mann soll Werder vor dem Absturz retten!

Der bisherige Coach der U23 hatte nach der Trennung von Alexander Nouri am 30. Oktober das schlecht in die Saison gestartete Erstligateam zunächst als kurzfristige Interimslösung übernommen und wurde am Freitag vorläufig zum Cheftrainer befördert. "Wir sind der Überzeugung, dass Florian seine Arbeit mindestens bis zur Winterpause fortsetzen soll", sagte Manager Frank Baumann. "Er hat diese Chance verdient, weil er in den vergangenen Tagen mit seiner Arbeit alle positiven Einschätzungen bestätigt hat." Seit dem Ende der Nouri-Ära vor nicht einmal zwei Wochen hatte es unter anderem Spekulationen über den Österreicher Adi Hütter, Lucien Favre, Thomas Tuchel und Bruno Labbadia gegeben. "Florian war in den vergangenen Tagen die Benchmark auf der Suche nach einem neuen Verantwortlichen. In den Gesprächen hat uns kein verfügbarer Kandidat mehr überzeugt als er", erläuterte Baumann.