Brasilien vs. Japan 3:1 – Kalt-warm für Neymar!

Bei der Partie zweier WM-Starter kam der Videobeweis zum Einsatz. Der fünffache Weltmeister profitierte davon rasch, als der Referee nach einem Trikotvergehen an Fernandinho und Ansicht der Bilder im Nachhinein auf Elfmeter entschied. Neymar verwertete, scheiterte sieben Minuten später aber an Japans Schlussmann Eiji Kawashima. Am Sieg der Brasilianer gab es aber nichts zu rütteln. Es war der 13. im 16. Spiel unter Teamchef Tite.