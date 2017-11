Leeres Happel: Arnautovic verschenkt Tickets

Am Freitag wandte sich Arnautovic via Facebook an die ÖFB-Fans und verloste 25 mal zwei Tickets für das Match in Wien - zu jeder Karte gibt es zusätzlich ein signiertes Trikot des Offensivstars. Tolle Geste, Marko! P.S.: Innerhalb einer Stunde gab es schon fast 10.000 Kommentare unter seinem Posting.