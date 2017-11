Beginnt Wintersaison heuer früher als geplant?

"Wir haben bereits gute Pistenverhältnisse. Am Berg liegt sogar beinahe ein Meter Schnee, der viele Tourengeher anlockt", freut sich Josef Bogensperger, Geschäftsführer der Bergbahnen Katschberg: "Sollte es winterlich bleiben, überlegen wir vor dem offiziellen Saisonstart am 2. Dezember, die Lifte zumindest für einen Wochenendbetrieb anzuwerfen." Ähnlich sieht es derzeit am Nassfeld aus.

Auch dort freut man sich am Berg über 75 Zentimeter der weißen Pracht. "Alle Pisten werden präpariert. Sollte das Wetter weiterhin so bleiben, schließen wir einen verfrühten Saisonstart nicht aus. Ansonsten sollte es spätestens am 7. Dezember losgehen", so Ingeborg Schnabl vom NLW-Tourismus.

Auf der Turracher Höhe hingegen bringt der Wildkopflift seit Donnerstag die ersten Skifahrer und Snowboarder auf die Pisten. Elke Basler vom Turracher Höhe Marketing: "Bis Sonntag ist der Lift in Betrieb. Danach wird weiter schwerpunktmäßig präpariert, damit wir sukzessive neue Bahnen öffnen können." Nächste Woche wird es übrigens wieder kalt.

Alexander Schwab, Kärntner Krone