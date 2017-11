„Zombie“-Supernova stellt Astronomen vor Rätsel

Möglicherweise handele es sich um die erste Beobachtung einer sogenannten pulsierenden Paarinstabilitätssupernova, einem bislang hypothetischen Typ. Dabei wird es in den Kernen sehr massereicher Sterne so heiß, dass die Energie in Paare von Materie- und Antimaterieteilchen umgewandelt wird. Die resultierende Explosion schleudert zwar die Außenschichten des Sterns ins All, lässt aber den Kern intakt, so dass sich der Prozess über Jahrzehnte wiederholen kann, bis der "Zombie"-Stern endgültig in einer Supernova explodiert, so die Theorie.

Vermutlich neuer Supernova-Typ

Tatsächlich haben die Astronomen errechnet, dass der Stern von iPTF14hls ursprünglich ein Gigant mit der 90- bis 130-fachen Masse unserer Sonne war. Allerdings kann das Modell der pulsierenden Paarinstabilitätssupernova nicht alle Beobachtungen erklären. Außerdem sollte dieser Supernova-Typ eigentlich nur im jungen Kosmos vorgekommen sein, so die Forscher. Möglicherweise handle es sich bei der ungewöhnlichen Supernova um einen ganz neuen, bislang unbekannten Typ von Sternexplosion.