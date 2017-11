Katrin aus Grünburg zeigt: So sexy ist Blasmusik

Blondine auf Querflöte

"Für viele hat ja unsere Musik ein wenig ein verstaubtes Image, ich wollte mit meinen Fotos beweisen, dass das überhaupt nicht der Fall ist", sagt die Blondine, die auf der Querflöte in der Trachtenmusikkappelle in ihrer Heimat Grünburg spielt. Einmal pro Woche ist Probe und nebenbei gibt die 22-Jährige auch noch Unterricht. Übrigens: Ihr Papa ist der Obmann, daher hat die sympathische Katrin das Musizieren praktisch in die Wiege gelegt bekommen.