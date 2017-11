Transporter überschlägt sich – Fahrer eingeklemmt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B17 in Wiener Neustadt in Niederösterreich hat sich am Freitag ein Klein-Lkw überschlagen. Der Transporter blieb seitlich liegen, der Lenker war zwischen Sitz und Bodenplatte eingeklemmt. Nachkommende Fahrer hielten an und zeigten Zivilcourage: Sie stabilisierten das Fahrzeug bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte befreiten den Verletzten, er wurde ins Spital gebracht.