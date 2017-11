Leoniden erreichen Freitagnacht ihren Höhepunkt

In der Nacht vom 17. auf den 18. November wird der Meteorstrom sein Maximum mit etwa zehn bis 20 Meteoren pro Stunde erreichen. Am besten kann man die Leoniden in der zweiten Nachthälfte beobachten, also nach Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden.

Meteorstrom war einst viel aktiver

Der Leoniden-Strom war einst wesentlich aktiver als heute, weshalb in früheren Zeiten der November als der Sternschnuppen-Monat schlechthin galt. Im November 1833 sollen es etwa bis zu 200.000 Sternschnuppen pro Stunde gewesen sein. Inzwischen ist die Trümmerwolke des Kometen jedoch schon sehr weit gestreut, weshalb der Meteorstrom in der Regel ein nur noch schwach ausgeprägtes Maximum aufweist.

Fern von der Großstadt sind die Leoniden ab dem späten Abend am östlichen Himmel beim Eintauchen in die Erdatmosphäre zu beobachten. Hobby-Astronomen sollten sich einen dunklen Ort suchen und ins Sternbild Löwe schauen. Der Erdtrabant spielt heuer mit, denn genau am 18. November ist Neumond.