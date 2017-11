Vignette ab sofort auch in digitaler Form

"Wir benötigen nur ein absolutes Minimum an notwendigen Daten", sagte Bernd Datler, ebenfalls Geschäftsführer der Asfinag Maut Service GmbH. Auf der Oberfläche wird zunächst zwischen den Optionen Pkw und Motorrad sowie Zeitraum gewählt, anschließend müssen Kennzeichen, Zulassungsstaat, E-Mail-Adresse und Zahlungsart (Kreditkarte, Paypal oder Sofortüberweisung) angegeben werden. Diese Daten werden gespeichert. "Die Kontrolle der Einhaltung der Vignettenpflicht erfolgt weiterhin stichprobenartig. Kontrolldaten werden nur gespeichert, wenn die Maut nicht korrekt bezahlt wurde", betonte Datler.

Digitale Vignette für bis zu drei Fahrzeuge gültig

Die digitale Vignette läuft über das jeweilige Kfz-Kennzeichen und ist daran gebunden. Wechselkennzeichen-Besitzer benötigen dadurch nicht mehr für jedes Fahrzeug ein eigenes Pickerl, ein digitales ist für bis zu drei Fahrzeuge gültig. Im Falle von Scheiben- und Totalschäden sowie Diebstahl des Pkw kann die Klebevignette kostenlos gegen die klebe- und kratzfreie Version eingetauscht werden. Für das kommende Jahr seien weitere Angebote geplant, kündigte Datler an: Fahrer ohne Online-Zugang können ab Sommer 2018 das Digital-Pickerl an allen bisherigen Vertriebsstellen kaufen - mit sofortiger Gültigkeit, da in diesem Fall kein Rücktrittsrecht gilt.