So überlebte Alpinist die Eishölle am Dachstein

Auch weitere Opfer überlebten in der Eishölle

Auch andere Alpinopfer überlebten wie durch ein Wunder: 1995 saß Herbert B. ebenfalls vier Tage in einer Doline im Toten Gebirge fest. Er konnte sich damals selbst befreien. Und gar 19 Tage überlebte der US-Soldat Kenneth Cichowicz (damals 38) im November 1985 am Fuße des Dachsteingletschers.