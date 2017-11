Dreister Fahrraddieb flog bei Scheinkauf auf

Für Buba Sheriff ist das KTM-Rennrad (Baujahr 1978) nicht einfach nur ein Fahrrad. Er bekam es vor knapp zehn Jahren von der Caritas geschenkt. Seitdem wird es Tag für Tag gehegt und gepflegt. Umso größer war die Trauer, als es am vergangenen Freitag vor dem legendären Fahrradgeschäft "Donau Fritzi" in Nussdorf gestohlen wurde - hier arbeitet der 33-Jährige als Mechaniker. "Aber ich war mir sicher, dass es irgendwo wieder auftauchen wird", so das Opfer.