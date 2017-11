Männer achten nicht auf ihre Gesundheit

Der Monat November steht seit 2003 unter dem Motto der Männergesundheit, auch bekannt unter dem Schlagwort "Movember", ein Wortspiel aus Moustache (Schnurrbart) und November. Von Australien aus eroberte die Bewegung die ganze Welt.

"Movember"-Aktion soll Männer sensibilisieren

Ziel der Aktion ist es auch, Männer zu sensibilisieren, auf ihren Körper zu achten. Viele unserer maskulinen Gefährten neigen dazu, alarmierende Signale ihres Körpers zu ignorieren. Dies spiegelt sich auch in der Lebenserwartung wider.

Trotz der fortgeschrittenen Medizin erreichen Männer in Europa nicht so ein hohes Alter wie Frauen. Die zwei Geschlechter trennen fünf Jahre voneinander. "Während Frauen durchschnittlich 83 Jahre alt werden, sterben Männer im Alter von 78 Jahren", bestätigt Gender-Medizinerin Alexandra Kautzky-Willer im Interview. Damit sie ihr Leben maßgeblich verlängern, müssen sie noch einiges in die Tat umsetzen.

Wenig Obst und Gemüse, kaum Arztbesuche

Nachholbedarf hat das vermeintlich stärkere Geschlecht vor allem, wenn es um Ernährungsgewohnheiten geht. Lediglich 45 Prozent der Männer greifen einmal am Tag zu Obst. Gemüse steht auch nicht oft an der Tagesordnung. Nur 39 Prozent der Männer tun sich mit Gurke, Paprika und Co. etwas Gutes.