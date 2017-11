Qualmende Putzfetzen führten zu Feuerwehreinsatz

Kuriose Brandursache in Vorarlberg: Die Selbstentzündung von Putzfetzen hat in der Nacht auf Donnerstag zu einem Brand in einem Hotel im Kleinwalsertal geführt. Ein Angestellter befand sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits im Freien, eine 57-jährige Frau wurde von der Polizei durch Klopfen an der Zimmertür geweckt und aus dem verqualmten Gebäude gebracht. Gäste befanden sich nicht im Hotel. Verletzt wurde laut Polizei niemand.