„Skandalös, dubios, ungerecht“ Nordiren außer sich

Michael O'Neill, der Trainer der Nordiren, meinte nach dem Spiel, der Elfmeter gegen seine Mannschaft sei die schlechteste Entscheidung gewesen, die er je gesehen hat: "Corrys Arm ist nicht über seinem Kopf oder in irgendeiner unnatürlichen Lage. Er ist neben seinem Körper, und der Ball berührt nicht einmal seinen Arm. Es wird hier also kein einziges Kriterium für ein Handspiel im Sechszehner erfüllt. Ich habe letzte Woche drei Stunden mit dem UEFA über die Einführung des Videoassistenten gesprochen. Wenn man sieht, was heute passiert ist, dann wird man sicher ein Befürworter des Videoschiedsrichters."