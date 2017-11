„Keine Einladung erhalten“: Wirbel um Suljovic

Marcel Hirscher, der die Trophäe gewann, war in der vergangenen Woche in der Wiener Marx-Halle nicht anwesend, weil er gleichzeitig in Prag als Europas Sportler des Jahres ausgezeichnet wurde. Von den weiteren Nominierten war nur Skispringer Stefan Kraft vor Ort, Dominic Thiem (spielte ein Turnier in Paris) und Jakob Pöltl (in der NBA im Einsatz) fehlten, auch Mensur Suljovic - aus bislang unbekannten Gründen.