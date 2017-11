Wunder perfekt! Hirscher startet im Levi-Slalom

Also doch! Österreichs Ski-Star Marcel Hirscher wird beim Weltcup-Slalom in Levi am Sonntag starten. Zuletzt war lange über seine Comeback-Pläne spekuliert worden. Jetzt ist das Wunder perfekt. Nur 87 Tage nach seinem Knöchelbruch kehrt der Salzburger in den Weltcup zurück. Oben im Video sehen Sie, wie Hirscher zum Sportler des Jahres geehrt wird.