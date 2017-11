Bankomat-Knacker erbeuteten Zigtausende Euro

Da waren echte Profis am Werk, ist aus Ermittlerkreisen zu hören. Wie erst am Donnerstag bekannt wurde, drangen die drei Unbekannten bereits am Dienstag gegen 1.50 Uhr in das Foyer der Raika-Filiale ein und knackten mit Brachialgewalt den Standbankomaten auf. Ein Blitzcoup! "Die Tat erfolgte innerhalb kürzester Zeit. Zwei bis drei Minuten, viel länger dauerte die Aktion wohl nicht", schildert Polizei-Sprecher Stefan Eder im Gespräch mit der "Krone".

Trotz Alarmauslösung kein Fahndungserfolg

Obwohl der Alarm sofort ausgelöst wurde, hatten die Ganoven genug Zeit, um den Geldautomaten regelrecht leerzuräumen. Wie viel das Trio genau erbeutete, will die Polizei "aus taktischen Gründen" nicht verraten. Dem Vernehmen nach seien die Höhe der Beute sowie der Sachschaden insgesamt im höheren fünfstelligen Bereich anzusiedeln.

So schnell die Unbekannten gekommen sind, so rasch waren sie nach dem Coup auch wieder weg. Eine Alarmfahndung im Nahbereich des Tatortes musste noch in der Nacht ergebnislos abgebrochen werden.

Schlechte Videobilder erschweren Polizeiarbeit

Hinweise zu den drei Tätern gibt es bisher nicht. Auch die Bilder aus der Videoüberwachung werden der Polizei wohl nicht wirklich weiterhelfen. "Die Aufnahmen sind leider sehr schlecht", erklärt Eder.

Daher hofft die Polizei auf Zeugen. "Jedes noch so kleine Detail kann uns helfen. Vielleicht ist in dieser Nacht ja jemandem etwas aufgefallen. Verdächtige Personen oder Autos, die zu schnell gefahren sind." Hinweise an das LKA Tirol unter: 059 133-70 3333.

Hubert Rauth, Kronen Zeitung